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Фаулер о Симеоне: «Он не подходит «МЮ». Его идея – мешать играть соперникам»

Робби Фаулер высказался против назначения Диего Симеоне из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед». «Я смеялся, когда услышал о том, что Гари Невилл предложил своему бывшему клубу назначить Диего Симеоне новым главным тренером.

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