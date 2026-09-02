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Архитекторы предложат новые решения для программы реновации и городских объектов столицы

Архитекторы предложат новые решения для программы реновации и городских объектов столицы

Прием заявок на пять архитектурных конкурсов, посвященных разработке решений для жилых кварталов по программе реновации и объектов городской инфраструктуры, начнется в Москве 7 сентября, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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