Архитекторы предложат новые решения для программы реновации и городских объектов столицы

Прием заявок на пять архитектурных конкурсов, посвященных разработке решений для жилых кварталов по программе реновации и объектов городской инфраструктуры, начнется в Москве 7 сентября, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.