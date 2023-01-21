Закон, порядок, государство

733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Специалисты инженерных подразделений ВДВ продолжают проводить разминирование освобожденных населенных пунктов в зоне СВО

Специалисты инженерных подразделений ВДВ продолжают проводить разминирование освобожденных населенных пунктов в зоне СВО

Особое внимание уделяется автомобильным дорогам, объектам жизнеобеспечения, зданиям и сооружениям, жилым кварталам и промзоне, а также землям сельхозназначения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх