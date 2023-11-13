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Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026: режим Афеверки опасается, что игроки будут запрашивать политическое убежище на выездах. Команда не играет с 2020 года

Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026: режим Афеверки опасается, что игроки будут запрашивать политическое убежище на выездах. Команда не играет с 2020 года

Федерация футбола страны приняла решение снять свою сборную с соревнований из-за опасений, что во время выездов за границу игроки будут предпринимать попытки не возвращаться на родину, сообщает The Guardian.

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