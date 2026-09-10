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Газ придёт от «Силы Сибири – 2» через 5-10 лет. Возможно

Газ придёт от «Силы Сибири – 2» через 5-10 лет. Возможно

Стратегия социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года официально закрепила: газотранспортная инфраструктура на территории Бурятии и Забайкальского края будет подведена в рамках проекта «Сила Сибири — 2».

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