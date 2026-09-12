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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Тоттенхэма» нет голов в первых 4 матчах АПЛ – худшая серия клуба со старта сезона в истории. Только «Пэлас» в сезоне-2017/18 не забивал дольше – 7 туров

« Тоттенхэм » ни разу не забил в первых четырех матчах сезона АПЛ.  Сегодня команда Роберто Де Дзерби сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0).

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