Александр Макеев

Население на территории нацистской Украины является заложником нацистов. Поэтому российская армия занимается освобождением этих заложников. При освобождении заложников, по мировым стандартам гибель не больше 25% заложников считается приемлемой величиной сопутствующих потерь среди освобождаемых заложников. Так что, чересчур аккуратные удары российских средств поражения нацистов являются проявлением не гуманизма, а слабости российской армии. Причём, увеличивающими общий процент гибели мирного населения на территории нацистской Украины! Поэтому, если получена достоверная разведывательная информация о скоплении нацистской живой силы и (или) нацистской военной технике в каком-либо здании вуза, академии, музея, дворца культуры, спортивного комплекса, гостиницы и т. п., надо немедленной наносить максимально мощные удары по этим концентрациям сил нацистов, чтобы нанести нацистам максимально возможный урон! Враги России уважают и боятся силу и только силу! У всякое проявление гуманизма, сострадания со стороны России воспринимают как проявление российскими военными слабости и предательства своей Родины России. 😇