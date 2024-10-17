Джаред Лето и 30 Seconds to Mars: возможное возвращение в Россию Юлия ЧелкановаРоссийские организаторы активно ведут переговоры с Джаредом Лето относительно возможных концертов в Москве и Санкт-Петербурге.
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