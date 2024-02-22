Аварийные дома, нерасчищенные дороги и тигр. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>В Ростовской области прокуратура требует расселить 31 аварийный дом, в Приморском крае заметили тигра, а жители двух деревень в Башкирии остались без доступа к больнице и магазину.
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