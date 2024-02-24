России срочно требуется "деменеджеризация"!

Моё мнение. Убрать из всех образовательных учреждений - Болонскую систему образования. Освободить учителей от бумажной (ненужной) работы - учитель на уроке 45 минут, должен быть занят с учениками, а не писать отчёты, планы и т.д. Отменить ЕГЭ. Сделать намного больше бюджетных мест при поступлении в ВУЗы. В колледжах отменить платное обучение. При нашей, сегодняшней программе обучения - конечно детям поступить сложно, так дайте возможность учиться. Большая нехватка - учителей, врачей ... а поступить сложно. Такое впечатление - что кому то это выгодно, чтобы поступление (особенно на бюджет) было минимальным, а на платное обучение не могут поступить умники, так как нет денег (и в большинстве случаев) идут те - у кого в голове пусто и заканчивая обучение за деньги - выпускаются "никакими" специалистами.

Виктор Гайдуков

Зря Вы так, уважаемый. Автор не предлагает, как Вы пишите "гнать поганой метлой". Автор предлагает сменить политику подбора и расстановки кадров, в том числе и в образовании, и в медицине, и тем более в производстве. Мне 75 лет и я полностью согласен с автором. У меня 54 года трудовой стаж, из них 46 лет на руководящих должностях, и я насмотрелся на разных коллег и больших руководителей, поэтому полностью поддерживаю мнение автора. Мой сын, после окончания университета, пошёл работать в НГДУ оператором на месторождение, а теперь он директор одного из ТПП ЛУКОЙЛ. И я многое знаю о его сегодняшних коллегах. Тех кто учился и прошёл долгий путь от рабочего до руководителя сегодня маловато, больше менеджеров. Но это в ЛУКОЙЛЕ, где уделяют много внимания росту, подбору и расстановке кадров, а что творится в системах где маленькие зарплаты или подбор кадров ведётся по принципу свой-чужой даже представить страшно. То же творится в школах, лицеях и колледжах. В них работают мои внучки и они тоже в ужасе от уровня учебного процесса. Те, кто придумывает учебные программы, пишет учебники, придумывает отчёты и правила определения качества работы учебных заведений, наверное сами никогда не работали преподавателями, не знают и не понимают детей, да и вряд-ли имеют целю своей работы сеять разумное, доброе, вечное.