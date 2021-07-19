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«Никаких гарантий», – директор Максим рассказала о состоянии певицы на сегодняшний день. Последние новости о здоровье артистки

«Никаких гарантий», – директор Максим рассказала о состоянии певицы на сегодняшний день. Последние новости о здоровье артистки

Более месяца назад певицу Максим госпитализировали с обширным поражением лёгких. Всё это время артистка находится в состоянии искусственной комы.

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