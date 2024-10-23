Петербуржцы стали реже идти на уступки в вопросе зарплаты

Был проведен опрос Аналитики онлайн-рекрутинговой платформы hh.ru провели опрос среди жителей Петербурга и выяснили, что горожане стали менее готовы к компромиссам в вопросах зарплатных ожиданий, передает Piter.
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