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Петербургский дневник

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Петербуржцы стали реже идти на уступки в вопросе зарплаты

Петербуржцы стали реже идти на уступки в вопросе зарплаты

Был проведен опрос Аналитики онлайн-рекрутинговой платформы hh.ru провели опрос среди жителей Петербурга и выяснили, что горожане стали менее готовы к компромиссам в вопросах зарплатных ожиданий, передает Piter.

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