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Очевидцы сообщили об эвакуации посетителей ТЦ «Авиапарк» в Москве

Посетителей торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре в Москве эвакуировали из здания. Кадры с места ЧП 22 сентября публикуют очевидцы в Сети.

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