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"Новый год — это харам": в Махачкале начали перекрывать заезд на смотровую площадку

"Новый год — это харам": в Махачкале начали перекрывать заезд на смотровую площадку

Avia.pro - СМИ Тарки. Небольшое село, затерянное в горах, с видом на Махачкалу. Здесь, под суровыми ветрами Тарки-Тау, время, кажется, остановилось, оставив в прошлом такие понятия, как праздники, радость и, что уж там, здравый смысл.

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