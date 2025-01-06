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Как решается проблема с водоснабжением в Алмалинском районе Алматы

Как решается проблема с водоснабжением в Алмалинском районе Алматы

Новые инженерные сети прокладывают в частном секторе одного из районов южной столицы. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в Алмалинском районе завершено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в частном секторе, где никогда не было централизованных инженерных коммуникаций.

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