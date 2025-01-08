NVIDIA сообщила, что трейлер The Witcher 4 был предварительно отрендерен с использов...

NVIDIA сообщила, что трейлер The Witcher 4 был предварительно отрендерен с использованием GeForce RTX 5090Как вы, вероятно, помните, трейлер The Witcher 4 начинался с сообщения о том, что он “предварительно отрендерен в Unreal Engine 5 на неанонсированном графическом процессоре Nvidia GeForce RTX”.