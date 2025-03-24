Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Наших за нападение на м@сора вертухаи в СИЗО насмерть забили бы.Американец Татер ...
  • Бендер Задунайский
    Ну да , а то вдруг Трамп заругается .Американец Татер ...
  • Evgenija Palette
    Да кто ты такой, чтобы высказывать  какое-то свое мнение по поводу ВОЗВРАЩЕНИЯ РОССИИ в СЕМЕРКУ... ПРОСРОЧЕННАЯ МАРИО...Зеленский высказа...

Эколог Пукалов: клещи обычно кусают до 11 утра или после 18 вечера

Эколог Пукалов: клещи обычно кусают до 11 утра или после 18 вечера

В этом сезоне клещи просыпаются раньше обычного на фоне аномально теплой весны. Однако их количество предстоящим летом резко сократится, если установится жаркая погода — тепло они не любят, рассказал директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх