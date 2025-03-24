Эколог Пукалов: клещи обычно кусают до 11 утра или после 18 вечера

В этом сезоне клещи просыпаются раньше обычного на фоне аномально теплой весны. Однако их количество предстоящим летом резко сократится, если установится жаркая погода — тепло они не любят, рассказал директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.