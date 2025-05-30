Buildots привлекает 45 миллионов долларов, чтобы помочь компаниям отслеживать ход строительства

В строительной отрасли менеджеры могут легко оторваться от происходящего на объекте. Среди множества задач, которыми приходится жонглировать, - информирование о затратах, общение со всеми заинтересованными сторонами и оценка рисков, связанных с такими аспектами, как выставление счетов и работа подрядчика.
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