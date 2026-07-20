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Iranian Strikes On US Bases In Jordan Aided By 'Accurate Intel' From Locals, IRGC Says

Iranian Strikes On US Bases In Jordan Aided By 'Accurate Intel' From Locals, IRGC Says

Iranian Strikes On US Bases In Jordan Aided By 'Accurate Intel' From Locals, IRGC Says Via The Cradle Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) announced Monday that its most recent retaliatory operations against US military assets in Jordan were carried out with "cooperation and accurate information" provided by the Jordanian people.

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