В Челябинске появился второй профессиональный футбольный клуб

В системе футбольного клуба «Челябинск» создана вторая профессиональная команда. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в состав команды «Челябинск-2» вошли перспективные воспитанники местных футбольных школ.