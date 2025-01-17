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В Челябинске появился второй профессиональный футбольный клуб

В Челябинске появился второй профессиональный футбольный клуб

В системе футбольного клуба «Челябинск» создана вторая профессиональная команда. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в состав команды «Челябинск-2» вошли перспективные воспитанники местных футбольных школ.

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