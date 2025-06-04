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Захарова: от Бербок на посту председателя ГА ООН можно ожидать самопиара

Захарова: от Бербок на посту председателя ГА ООН можно ожидать самопиара

От экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на посту председателя юбилейной 80-й сессии ГА ООН можно ожидать самопиара и опоры на исключительно собственную повестку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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