Мемы на 5 октября: живот-манипулятор и мультиварка против аэрогриля

Свежая порция интернет-юмора на 5 октября. В сегодняшней подборке — животик, который виртуозно управляет хозяином, драматичная история мультиварок после триумфа аэрогриля и другие забавные картинки для поднятия настроения.
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