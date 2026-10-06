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Антоха МС о клипах: как детская ностальгия и «апокалипсис» в кинотеатре стали его вдохновением

Антоха МС о клипах: как детская ностальгия и «апокалипсис» в кинотеатре стали его вдохновением

Антоха МС вспоминает, что его любовь к клипам началась с детства, когда телевизор был главным источником информации и развлечений.

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