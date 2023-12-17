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Театр абсурда

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Эстония заявляет на весь мир что они закрывают границу с РФ - Уморительная «Ответка» от Путина прилетела быстро

Эстония заявляет на весь мир что они закрывают границу с РФ - Уморительная «Ответка» от Путина прилетела быстро

Чуть больше недели назад правительством Эстонии было заявлено, что «есть все шансы возможного закрытия границы с Российской Федерацией».

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