Праздник Вознесение Господне: что можно и нельзя делать 13 июня 2024 года Евгения КомароваОдни религиозные праздники, вроде Рождества, имеют фиксированную дату, меняющуюся разве что в зависимости от календаря, используемого представителями определенного вероисповедания.
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