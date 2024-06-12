Праздник Вознесение Господне: что можно и нельзя делать 13 июня 2024 года Евгения КомароваОдни религиозные праздники, вроде Рождества, имеют фиксированную дату, меняющуюся разве что в зависимости от календаря, используемого представителями определенного вероисповедания.