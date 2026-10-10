В Ханты-Мансийске запустили революционную лабораторию: как экосистемы Югры борются с парниковым эффектом

В Ханты-Мансийске состоялось знаковое событие: здесь запущена первая в своём роде цифровая лаборатория, объединившая усилия «Газпром нефти», Министерства науки и высшего образования России и Югорского государственного университета.
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