В парке 300-летия начался фестиваль «МедиаБУМ»

Он продлится до 20:00 Сегодня, 31 августа, в последний день лета в парке 300-летия Санкт-Петербурга проходит всероссийский фестиваль «МедиаБУМ», который объединит детей и молодежь России с экспертами в сфере медиакоммуникаций.
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