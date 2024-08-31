В парке 300-летия начался фестиваль «МедиаБУМ»

Он продлится до 20:00 Сегодня, 31 августа, в последний день лета в парке 300-летия Санкт-Петербурга проходит всероссийский фестиваль «МедиаБУМ», который объединит детей и молодежь России с экспертами в сфере медиакоммуникаций.