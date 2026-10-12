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Тульские новости

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Экспертный совет оценил номинантов премии «Тульский бизнес» 2026

Экспертный совет оценил номинантов премии «Тульский бизнес» 2026

Экспертный совет премии «Тульский бизнес» приступил к оценке номинантов 2026 года. Премия является частью крупного межрегионального проекта, который объединяет предпринимателей Тульской, Орловской, Калужской, Владимирской и Воронежской областей.

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