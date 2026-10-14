“Americans aren’t just seeing the price tag increase for imported goods. Thanks to President Donald Trump’s tariffs, they are now paying more for products made in the USA, according to new research from the Federal Reserve Bank of New York,” Fox News reports.
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