Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 975 подписчиков

Дерипаска: Китаю нужны инвестиции 160 млрд юаней в российские проекты ежегодно

Дерипаска: Китаю нужны инвестиции 160 млрд юаней в российские проекты ежегодно

Олег Дерипаска в своём Telegram-канале подчеркнул необходимость увеличения прямых китайских инвестиций в российские проекты не менее чем на 160 млрд юаней в год для достижения торгового оборота в 400 млрд долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх