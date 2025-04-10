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Лиепа, Захарова и Рождественская расскажут о своих великих отцах

Лиепа, Захарова и Рождественская расскажут о своих великих отцах

21 апреля на сцене Светлановского зала Московского международного дома музыки состоится необычная премьера — жанр создатели заявляют как НЕспектакль «Династии», который объединит на одной сцене трех наследниц великих творческих семей страны - народную артистку РФ Илзе Лиепу, Екатерину Рождественскую и народную артистку РФ Александру Захарову.

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