При победе на выборах Трамп запланировал ввести пошлины на иностранные товары

Введение больших пошлин на иностранные товары сможет иметь положительный эффект на экономике страны. Об этом 11 сентября на дебатах заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
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