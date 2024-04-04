Россиянам рассказали о бюджетном отдыхе в Сочи

Вице-президент РСТ рассказал о том, что бюджетно отдохнуть в Сочи в мае можно от 30 тысяч рублей. Он также отметил, что поток туристов в Турцию продолжает формироваться, а сезон уже второй год стартует с мая - раньше он начинался в июне.