В Пинежском округе Архангельской области 22 октября застрелили медведя, после того как двумя днями ранее возле посёлка нашли тело мужчины со следами нападения хищника.
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