Бюджетные новогодние каникулы: куда отправиться и не разориться?

Новый год — время волшебства, но и время серьезных трат. Однако, не спешите отказываться от новогоднего путешествия! Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил список наиболее бюджетных направлений для отдыха в предстоящие праздники, где можно отлично провести время, не опустошив кошелек.