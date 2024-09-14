Бюджетные новогодние каникулы: куда отправиться и не разориться?

Новый год — время волшебства, но и время серьезных трат. Однако, не спешите отказываться от новогоднего путешествия! Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил список наиболее бюджетных направлений для отдыха в предстоящие праздники, где можно отлично провести время, не опустошив кошелек.
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