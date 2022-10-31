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Автобус с пассажирами опрокинулся в Челябинской области

Автобус с пассажирами опрокинулся в Челябинской области

Пассажирский автобус опрокинулся в Кунашакском районе Челябинской области. В салоне находились 22 человека, 13 из которых получили травмы различной степени тяжести.

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