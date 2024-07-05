"Где наши деньги": Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским. В Конгрессе США просят начать с насущных вопросов

Kremlin Pool/Global Look Press/GloballookpressСегодня 4,4K прочитали Американский журналист Такер Карлсон ещё в начале 2024 года после беседы с Владимиром Путиным заявил, что хочет добиться интервью с Зеленским, однако получает постоянные отказы с 2022-го.