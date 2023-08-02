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Новосибирская область лидирует в СФО по количеству самозанятых

Новосибирская область лидирует в СФО по количеству самозанятых

В регионе 6% от общего количества жителей используют специальный налоговый режим.Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе по количеству жителей, зарегистрированных как самозанятые и использующих специальный налоговый режим.

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