«Выигрыш» в онлайн-лотерее обошелся жительнице Южного Урала в 100 тысяч рублей

Онлайн-розыгрыш оставил жительницу Златоуста без 100 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, девушка перевела мошенникам деньги, участвуя в онлайн-викторине.
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