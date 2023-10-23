«Выигрыш» в онлайн-лотерее обошелся жительнице Южного Урала в 100 тысяч рублей

Онлайн-розыгрыш оставил жительницу Златоуста без 100 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, девушка перевела мошенникам деньги, участвуя в онлайн-викторине.