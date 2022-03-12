Гаджи Гаджиев: «Расширение РПЛ – правильное решение. В СССР расширяли чемпионат, это принесло положительный результат»

Гаджи Гаджиев поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд. «Расширение РПЛ – правильное решение. Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ.

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