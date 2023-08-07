Дубль Месси, «Зенит» уступил «Динамо», «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, Карлссон в «Питтсбурге», умер Мандрыкин, Криштиану продолжает забивать, «Авангард» продлил Ткачева и другие новости

КузнецовВВ

28-летний нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул одержал победу в групповой гонке Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2023 в Глазго, выиграв из сольного отрыва с преимуществом в 1 минуту 37 секунд над ближайшими преследователями. Матье ван дер Пул надел радужную майку чемпиона мира в групповой гонке на шоссе через 7 месяцев после победы на чемпионате мира по велокроссу, чего не удавалось ещё никому в один сезон. В этом сезоне, который увенчался победой в групповой гонке чемпионата мира-2023, Матье ван дер Пул также выиграл две классики-Монумента - Милан - Сан-Ремо и Париж-Рубэ. Гонка протяжённостью 271,1 км, проходившая более шести часов, вместила массу происшествий, от часовой остановки соревнования из-за протестов до атак и едва не ставшего роковым падения лидера в сольном отрыве на финальных километрах. Отрыв дня из семи гонщиков после рестарта гонки за 192 км до финиша уже не отпускали дальше четырёх с половиной минут. Из редеющего с каждым кругом по Глазго пелотона пробовали атаковать Жулиан Алафилипп (Франция), Маттиас Скельмосе и Мадс Педерсен (Дания) Матье ван дер Пул, Ремко Эвенепул (Бельгия), а также Тадей Погачар (Словения),после чего в группе осталось только 25 гонщиков. Альберто Беттиоль (Италия) попробовал уехать от соперников за 60 км до финиша. Через 20 км он набрал около полуминуты преимущества. В это время пошёл дождь. На повороте за 43 км до финиша упал Джонатана Нарваэса (Эквадор), что разбило группу преследователей. В первой группе остались Ваут ван Арт (Бельгия), Мадс Педерсен (Дания), Тадей Погачар (Словения) и Матье ван дер Пул (Нидерланды). За 27 км до финиша они опережали вторую группу на 40 секунд. За 22 км до финиша звёздный квартет догнал и прошёл Альберто Беттиоля, и тут же последовала атака Матье ван дер Пула. Тадей Погачар отреагировал на ускорение нидерландского гонщика, но закрыть просвет не сумел. С каждым километром Матье ван дер Пул всё дальше уезжал от соперников. Его не остановили даже падение за 16,5 км на мокром повороте и проблемы с правой велотуфлей. Запас в полминуты на момент падения уменьшился лишь на пару секунд, а через три километра преимущество начало расти. За 10 км до финиша 28-летний нидерландский велогонщик опережал преследователей уже на минуту, за пять километров - на полторы, за 1,5 км до финиша у Матье ван дер Пула в запасе была 1 минута 52 секунды. Матье ван дер Пул начал праздновать победу на финальной прямой и с поднятыми в победном жесте руками пересёк линию финиша. Ваут ван Арт не стал доводить борьбу за подиум до спринта и атаковал на последнем километре. Он быстро создал просвет и также в одиночку пересёк финиш через 1 минуту 37 секунд после Матье ван дер Пула, став серебряным призёром. Тадей Погачар и Мадс Педерсен за его спиной разыграли спринт. Датский гонщик атаковал первым, но Погачар опередил его на финише, взяв бронзовую медаль в групповой гонке чемпионата мира-2023.