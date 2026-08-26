В Перовском парке пройдет фестиваль для владельцев домашних животных

29 августа в Перовском парке состоится фестиваль «Летний Хвостфест». Посетители смогут получить консультации ветеринарных врачей и кинологов, послушать лекции об ответственном обращении с животными, а также поддержать подопечных городских приютов, об этом сообщает портал Правительства Москвы.
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