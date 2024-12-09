Посредники не смогут принимать экзамены у мигрантов

Принимать у иностранцев экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, а также выдавать соответствующие сертификаты смогут только госучреждения, включенные в специальный перечень Правительства.
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