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Парламентская газета

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Посредники не смогут принимать экзамены у мигрантов

Посредники не смогут принимать экзамены у мигрантов

Принимать у иностранцев экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, а также выдавать соответствующие сертификаты смогут только госучреждения, включенные в специальный перечень Правительства.

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