БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 622 подписчика

Это не «наглое кидалово, а овербукинг»: россиян хотят заставить заплатить за алчность авиакомпаний

Это не «наглое кидалово, а овербукинг»: россиян хотят заставить заплатить за алчность авиакомпаний

Минтранс РФ легализует овербукинг Коллаж "Блокнота" Минтранс готовит поправки, позволяющие российским авиаперевозчикам официально использовать овербукинг - продавать больше билетов, чем есть кресел в самолете.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Maxim
Maxim

Минтранс - поменять до нач. отдела,  включительно, по невменяемости: билет на поезд не переоформить на члена семьи...