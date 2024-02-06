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Арестович о своем заочном аресте российским судом: «Сплотилась Русь»

Бывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович, который был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, высказал свои «глубокие» мысли о своем заочном аресте судом РФ  в Telegram.

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