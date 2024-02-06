Арестович о своем заочном аресте российским судом: «Сплотилась Русь»

Бывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович, который был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, высказал свои «глубокие» мысли о своем заочном аресте судом РФ в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии