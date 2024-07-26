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Подготовленную для «контрнаступа 2.0» механизированную бригаду командование ВСУ вынуждено бросать на удерживание линии фронта под Купянском

Подготовленную для «контрнаступа 2.0» механизированную бригаду командование ВСУ вынуждено бросать на удерживание линии фронта под Купянском

Речь идёт о 154-й бригаде, которая начала формироваться осенью прошлого года, но подразделения которой уже попадали под раздачу.

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