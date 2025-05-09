Полянский: РФ в ООН не имеет отдельного канала для диалога с США по Киеву

Миссия Российской Федерации в Организации Объединённых Наций не имеет «какого-то отдельного канала» для обсуждения с Соединёнными Штатами вопросов, касающихся украинского конфликта, заявил Дмитрий Полянский.
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