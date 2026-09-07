ВСУ сдаются в плен РФ на фоне переговоров: главная новость СВО 7 сентября

Украинские боевики стали массово сдаваться в российский плен на фоне возобновления переговорного процесса.
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СПАСАЙ УКРАИНЦЕВ!! СДАВАЙСЯ В ПЛЕН РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ!!