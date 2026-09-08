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Нижегородская правда

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Продажи автомобилей в России в августе упали впервые за полгода

В августе 2026 года в России продажи новых легковых автомобилей снизились на 6,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 114 285 единиц.

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