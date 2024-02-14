СМИ сообщили об отказе Нетаньяху от нового плана по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг новый план по освобождению заложников из сектора Газа, который был разработан разведкой «Моссад», службой общей безопасности (ШАБАК) и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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